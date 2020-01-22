Erzurumspor'un 3. golünden sonra Caner, Elneny'nin boğazına sarıldı
Beşiktaş'ın BB Erzurumspor'la karşı karşıya geldiği mücadelede BB Erzurumspor'un 3. golünün ardından Caner ile Elneny tartıştı. Caner, Elneny'nin boğazına uzanıp sonra yüzünden ittirdi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş, 2-1 öne geçtiği mücadelenin 71. dakikasında 3-2 geriye düşerken bu golün ardından Caner Erkin ile Elneny tartıştı. Mısırlı orta saha oyuncusu, 3'üncü golde rakibini arkasına kaçıran Caner Erkin'e tepki göstererek üstüne geldi.
OĞUZHAN VE GÖKHAN KAVGAYI AYIRDI
Caner Erkin de Elneny'i boğazından itti. Daha sonra Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup araya girerek iki futbolcuyu sakinleştirdi. Yenen golün ardından siyah beyazlı taraftarlar da Caner Erkin'i topla her buluştuğunda ıslıklarla protesto etti.
Haber Videosu: Erzurumspor'un 3. golünden sonra Caner, Elneny'nin boğazına sarıldı
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ulan beşiktaşı ne hale getirdiniz be abdullah avcıyla olmaz adamın ne başarısı var ki beşiktaşın başına getirdiler. yeni gelen yabancılar hiç iş yok burak güven oğuzhan ve bir çok futbolcular bittik adamlar doymuş adamlarda ruh yokCevap Yaz Yayından Kaldır
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Besiktasin öz evlatlarina bu kadar sabir gösterseydiniz bugün bu halde olmazdinizCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ligin değeri gün geçtikçe düşüyor insanlar futboldanda soğutuyorlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Avci efendi hala orda kalmayi düsünüyormusun.... ??????Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Nolcak bu takımın hali be KamilCevap Yaz Yayından Kaldır
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şaşırdık mı hayır caner emre arda gibi adamların sınır dışı edilmesi lazım ülkedeki gençlere kötü örnek oluyorlar.Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Daha da beter olun tinerciler sizi helal olsun ErzurumsporCevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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Daha bunlar Fenerbahçe maçının etkisinden kurtulamamış anlaşılan FB maçı sonrası Atan tutan bjk başkanı nerede ? Hadi konuşun hakem şöyle böyle deyin helloo nerdesiniz nur Çebi avcı bjk yazarları haa anladım şu anda aradığınız kişilere ulaşılamıyorCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Ya sus bıs yapma fenev macı ne alaka on bes macta on tane penaltı kullandınız sızın ıcın hıc ZORLU gecmez bu lıgYayından Kaldır
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Bu adamın en azından o çöp gökhan çıra kadar haberi yapılmalı.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır