Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı Beşiktaşlı Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, milli futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve sarı-lacivertlilerle bir görüşme yapmadıklarını söyledi.

Beşiktaş'ta geleceği merak edilen Caner Erkin'in Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilmişti.

Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonu sona erecek Caner Erkin'in durumu ile ilgili menajeri Batur Altıparmak, Haber Global'e açıklamalarda bulundu.

"BU TİP HABERLERİN ÇIKMASI DOĞAL"

Batur Altıparmak, 31 yaşındaki futbolcuyla ilgili yaptığı açıklamada "Beşiktas ile sezon sonuna kadar sözleşmemiz var. Sezon sonu sözleşmesi biten bir futbolcu hakkında bu tip haberlerin çıkması gayet doğal. Benim bugüne kadar herhangi bir takımla bu konuda görüşmem olmadı." dedi.