Çalışanları ve Patronları İlgilendiren Kıdem Tazminatı Reformunun Detayları Belli Oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 10 Nisan'da açıkladığı reform paketinde yer alan "kıdem tazminatı fonu" düzenlemesi iş dünyasını hareketlendirdi. 15 milyon çalışanı ve 2 milyon işvereni ilgilendiren düzenlemesiyle beraberkıdem tazminatı,hem azalacak hem de alım şartlarını zorlaştırılacak.

Türkiye'de yaklaşık 15 milyon çalışanı ve 2 milyon işvereni ilgilendiren kıdem tazminatı düzenlemesi, yıllardır üzerinde tartışılan bir konu. İş hayatının en temel haklarından biri olan kıdem tazminatını fona devredilmesi iş dünyasını hareketlendirdi. Zira söz konusu düzenleme, çalışanların çalıştıkları yıl kadar aylık brüt ücret üzerinden aldıkları kıdem tazminatını hem azaltıyor hem de alım şartlarını zorlaştırıyor.

MEVCUT KIDEM TAZMİNATI ALIM ŞARTLARI

Mevcut durumda kıdem tazminatı, son iş yerinde en az bir yıl çalışmak koşuluyla emeklilikte, vefat halinde veya işveren tarafından işten atılma durumunda alınabiliyor. Bunun dışında kıdem tazminatı alabilmek için işçinin haklı bir nedenle iş akdini feshetmesi veya erkeklerin askerlik, kadınların da evlendikten sonra bir yıl içinde istifa etmesi gerekiyor. Yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren işçiler de kendi isteğiyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı alabiliyor. Mevcut sistemde işveren işçiyi işten attığında kıdem tazminatı hemen ödeniyor.

ŞARTLAR ZORLAŞACAK ÜCRET AZALACAK

Yeni sistemde ise işçi işten atıldığında kıdem tazminatı ödenmeyecek. İşverenin işçi için fona yatırdığı paranın yarısı, en az 15 yıl sonra veya ilk defa konut alındığında ödenecek. Paranın tamamı ise emeklilikte veya 56 yaşında alınabilecek.

SENDİKALAR TEPKİLİ

Türkiye'nin en büyük işçi örgütü olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), söz konusu düzenlemeye karşı eyleme hazırlanıyor. Yeni düzenlemeye karşı sesini yükseltmeye hazırlanan bir diğer işçi örgütü de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK). DW Türkçe'ye konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Kıdem tazminatı bizim kırmızı çizgimiz, son kalemiz. Bu düzenlemenin hayata geçmesine izin vermeyeceğiz" dedi.