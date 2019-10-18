Çalışan annelere 0-60 aylık çocukları için 15 bin 600 lira ödenecek

18.10.2019 10:04

Kadın istihdamını artırmak ve çalışan kadınları desteklemek için 'Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' hayata geçirildi. Proje ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB), 0-60 aylık (5 yaşa kadar) çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen, sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına, her ay 650 lira civarında destek sağlayacak. 24 aylık toplam ödeme 15 bin 600 liraya ulaşıyor. Projede ön kayıt başvuruları sürüyor.

ANNE İÇİN AYLIK KAZANÇ SINIRI NE KADAR?

Annenin kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yılda SGK'ya bildirilen kazancının aylık ortalamasının, brüt asgari ücretin iki katını aşmaması gerekiyor. Bu sınıt 2019 için 5 bin 116 lira.

TEK SEFERLİK KIRTASİYE DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Mali destekten yararlanmaya hak kazanan ilk 13 bin anneye tek seferlik 650 lira (100 euro) kırtasiye desteği sağlanacak.

YAŞ SINIRI KAÇ?

0-60 aylık çocuğu olan anneler faydalanabilecek. Anne için yaş sınır ise yok.

HANGİ İLDEN KAÇ ANNE DESTEK ALABİLECEK?

İstanbul: 3.250

Ankara: 1.500

İzmir: 1.500

Antalya: 1.500

Bursa: 1.250

Malatya: 750

Elazığ: 500

Doğum izni alan çalışan anne ise uygulamadan faydalanamayacak. Süt izni kullanan çalışan anne ise faydalanabilecek.

SİGORTALI OLMAK ŞART MI?

Evet. Annelerin en geç kesin kayıt tarihinden bir gün önce bir işverenin yanında 4/A sigortalısı olarak tam zamanlı çalışmaya başlamış olması gerekiyor.

İŞTEN AYRILANLARA DESTEK SÜRECEK Mİ?

İşten çıkarılma durumunda iş arayan ve çocuğu kreş, anaokulu ve ya gündüz bakımevinde devam edenler, en fazla üç ay projeden faydalanabilir.

KAÇ KİŞİYE ÖDEME YAPILACAK?

10 bin 250 anne gerekli şartları taşıması halinde destekten faydalanacak.

YAZIN DESTEK SÜRECEK Mİ?

Yaz aylarında da mali desteğin sürmesi için çocuğun kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderilmesi gerekiyor. Çocuğunu yaz okuluna gönderenler ise bunu belgeyle kanıtlamak durumunda.

DESTEK NE ZAMAN SONA ERER?

24 ay sonra. Ancak çocuk 72 aylık olduğunda ya da ilkokula başladığında 24 ay mali destek almış olmasa dahi mali destek sona erer. Şartlar mücbir sebepler haricinde üç kez ihlal edilirse anne hakkını kaybeder.

BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?

Projeye ön kayıt için 'sgkkurumsalcocukbakimi.org' internet sitesi üzerinden e-Devlet şifresiyle başvuru yapılabilecek.

-Birden fazla çocuk için destek alınamıyor.

-Çalışan annenin çocuğu ile aynı evde yaşaması şart. (Posta)