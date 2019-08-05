Cagliari, Nainggolan'ı kiraladı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cagliari, Inter'den Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'ı kiraladı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cagliari, Inter'den Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'ı kiraladı.
Cagliari Kulübü, 31 yaşındaki Nainggolan'ın bir yıllığına kiralandığını duyurdu.
Daha önce 2010-2014 yıllarında da Cagliari forması giyen Nainggolan, geçen sezon Inter'de 36 maça çıktı ve 7 gol attı.
Kaynak: AA
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