Cagliari, Nainggolan'ı kiraladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cagliari, Inter'den Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'ı kiraladı.

5.08.2019 17:46
Cagliari, Nainggolan'ı kiraladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cagliari, Inter'den Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'ı kiraladı.
Cagliari Kulübü, 31 yaşındaki Nainggolan'ın bir yıllığına kiralandığını duyurdu.
Daha önce 2010-2014 yıllarında da Cagliari forması giyen Nainggolan, geçen sezon Inter'de 36 maça çıktı ve 7 gol attı.

Kaynak: AA
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