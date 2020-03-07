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Çağlar Söyüncü, Leicester City'de kalmak istiyor

Bayern Münih ve Manchester City'nin kadrosuna katmak istediği Milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Leicester City ile sözleşme uzatmaya sıcak bakıyor.

07.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:10
Çağlar Söyüncü, Leicester City'de kalmak istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibiyle sözleşme uzatma arefesinde. Sky Sports, Leicester City'nin hem Çağlar Söyüncü hem de James Maddison'ın sözleşmelerini uzatmak için her iki oyuncunun da menajerleriyle görüşmeye başladığını iddia etti. İngiliz temsilcisi, iki oyuncunun da maaşlarını arttırıp uzun vadeli bir sözleşme imzalamayarak takımda tutmak istiyor.

BAYERN VE CITY'Yİ REDDETTİ

ve gibi devlerin transfer etmek istediği Çağlar Söyüncü'nün de bu teklifleri geri çevirerek Leicester City'le sözleşme uzatmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Leicester City'de kalmak istiyor
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