Çağlar Söyüncü asist yaptı, Leicester City kazandı

24.08.2019 20:59

Bramall Lane Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Sheffield United'ın golünü 62. dakikada Oliver McBurnie atarken, konuk ekip Leicester City'nin gollerini 38. dakikada Jamie Vardy ve 70. dakikada Çağlar Söyüncü'nün asistiyle Harvey Barnes kaydetti. Milli futbolcu böylece Premier Lig'de ilk asistini yapmış oldu.

Bu sonucun ardından Leicester City puanını 4'e yükseltirken, Sheffield United 4 puanda kaldı.