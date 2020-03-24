Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı Beşiktaş'ta Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yardımcısı Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı.

Beşiktaş'ta bugün yapılan koronavirüs testlerinin sonuçları belli olmaya başladı. İlk açıklama, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcısı Çağdaş Atan'dan geldi.

Çağdaş Atan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirus testim negatif çıkmıştır. Bu salgından etkilenen tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim. #EvdeKal Türkiye. Saygılar" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA