Çağdaş Atan, "Haftaya derbi var" sözleriyle Sergen Yalçın'ı sakinleştirdi

06.03.2020 21:14 | Son Güncelleme: 06.03.2020 21:28

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Maçın 19. dakikasında Orgill, N'Koudou'ya sert bir faul yaptı. Bu müdahaleye sinirlenen Sergen Yalçın saha içine girip Jamaikalı oyuncuya tepki gösterdi.

İKİ İSİM DE KART GÖRDÜ

Orgill de Yalçın'a karşılık verince saha içinde gerginlik yaşandı. Yardımcı Antrenör Çağdaş Atan, Sergen Yalçın'ı "Haftaya derbi var hocam, gel hocam" sözleriyle sakinleştirdi. Arda Kardeşler de Orgill ve Sergen Yalçın'a sarı kart gösterdi.

Önümüzdeki hafta Beşiktaş, Galatasaray'a konuk olacak.

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