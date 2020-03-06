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Çağdaş Atan, "Haftaya derbi var" sözleriyle Sergen Yalçın'ı sakinleştirdi

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü konuk ettiği maçın ilk yarısında Orgill'in N'Koudou'ya müdahelesine sinirlenen Sergen Yalçın, saha içine girdi. Yardımcı Antrenör Çağdaş Atan, "Haftaya derbi var hocam" sözüyle Sergen Yalçın'ı sakinleştirdi.

06.03.2020 21:14 | Son Güncelleme: 06.03.2020 21:28
Çağdaş Atan,

Süper Lig'in 25. haftasında , sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Maçın 19. dakikasında Orgill, N'Koudou'ya sert bir faul yaptı. Bu müdahaleye sinirlenen saha içine girip Jamaikalı oyuncuya tepki gösterdi.

İKİ İSİM DE KART GÖRDÜ

Orgill de Yalçın'a karşılık verince saha içinde gerginlik yaşandı. Yardımcı Antrenör , Sergen Yalçın'ı "Haftaya derbi var hocam, gel hocam" sözleriyle sakinleştirdi. Arda Kardeşler de Orgill ve Sergen Yalçın'a sarı kart gösterdi.

Önümüzdeki hafta Beşiktaş, Galatasaray'a konuk olacak.


Haber Videosu

: Yardımcı Antrenör Çağdaş Atan, 'Haftaya derbi var' sözleriyle Sergen Yalçın'ı sakinleştirdi
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