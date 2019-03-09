Buzun Efe'si, Sofya'da Dünya Rekoru Kırdı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin genç sporcusu Efe Çetiz, buz pateninde adını tüm dünyaya duyurdu. 'Buzun Efesi' olarak tanınan ve Uluslararası Buz Pateni Birliği'nce tescilli dünya rekorunun sahibi olan Efe Çetiz, son olarak uluslararası yarışmalarda Basic Novice Boys kategorisinde 7 elementli puan türünde "45.42" puanla, Türkiye'de ve dünyada elde edilen en yüksek puanın da sahibi oldu. 101 ülkeden 369 sporcunun katıldığı Sofia Trophy Cup 2019'da dünya rekoru kıran İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcusu Çetiz, kupasını da Başkan Kocaoğlu'na getirdi.

İZMİR BELEDİYE BAŞKANI AZİZ KOCAOĞLU, PATEN HEDİYE ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun kendisine hediye ettiği patenle kaydığını ve bu patenlerin kendisine şans getirdiğini dile getiren Çetiz, desteklerinden ötürü Kocaoğlu'na teşekkür etti. Efe Çetiz'in antrenörü Gamze Güner de, Çetiz'in 2021 yılında Uluslararası Gençlik Olimpiyatları'na katılacak ilk isim olarak belirlendiği müjdesini verdi.

"GÖĞSÜMÜZ KABARIYOR"

Efe Çetiz'in başarısıyla gurur duyduğunu ve göğsünün kabardığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Kente buz pateni sahası ve şampiyonlar kazandıracağımı söylediğimde, bazı arkadaşlarım gülmüştü. Yaptıktan ve gençlerin başarısını gördükten sonra o arkadaşlarım gelip benden özür diledi. Açtığımız bu tesisin meyvelerini almaktan çok mutluyuz. Efe Çetiz başta olmak üzere pek çok başarıya imza atan sporcularımızı kutluyorum" dedi.

Kaynak: İHA