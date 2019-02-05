Buz Hokeyi Maçını Başlatmak İsteyen Mourinho Kendini Bir Anda Yerde Buldu
Dünyaca ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho, Rusya'da bir buz hokeyi maçını başlatmak isterken kendini bir anda yerde buldu.
SKA ve Avangard takımları arasında oynanan buz hokeyi maçının başlama vuruşunu yapmak için piste gelen Jose Mourinho, talihsiz bir an yaşadı. Avrupa Hokey Ligi maçının onur konuğu olan Jose Mourinho'nun buz pistinde yürümesi için yere kırmızı halı serildi. Ancak halı, Jose Mourinho'nun kayarak yere düşmesine engel olamadı.
MOURİNHO'YU SPORCULAR KALDIRDI
Başlama vuruşu için topu yere koyan Jose Mourinho, daha sonra tribündeki yerine gitmek üzere hareketlendi. Kayarak yere kapaklanan Jose Mourinho'nun imdadına hokey oyuncuları yetişti. Oyuncuların yardımıyla ayağa kalkan Jose Mourinho'nun yaşadığı talihsiz kazada yara almadığı öğrenildi.
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BİLMEDİĞİN İŞE ELİNİ SOKMİCANCevap Yaz 2 Yayından Kaldır