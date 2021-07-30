Busenaz Sürmeneli kimdir? Milli boksör Busenaz Sürmeneli kaç yaşında, boy kaç, nereli?
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Busenaz Sürmeneli kimdir? Milli boksör Busenaz Sürmeneli kaç yaşında, boy kaç, nereli?

Busenaz Sürmeneli kimdir? Milli boksör Busenaz Sürmeneli kaç yaşında, boy kaç, nereli?
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Olimpiyat ekibimizin önemli isimlerinden Busenaz Sürmeneli başarılı performansıyla ilgi odağı oldu. Olimpiyatlarda gösterdiği performans ile dikkatleri çeken başarılı sporcu hakkında Milli sporcu Busenaz Sürmeneli kaç yaşında, boy kaç, nereli ve Busenaz Sürmeneli kimdir gibi konular merak edildi.

2020 Olimpiyatları'nda gösterdiği performansla göz dolduran Busenaz Sürmeneli, hem ülkemizde hem de dünya genelinde ilgi odağı oldu. Peki, Milli sporcu Busenaz Sürmeneli kaç yaşında, boy kaç, nereli? Busenaz Sürmeneli kimdir?

BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Mayıs 1998

Kaç yaşında: 23yaşında

Boy: 1,7 m

Toplam dövüş sayısı: 21

BAŞARILAR

• 2013 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu

• 2013 Yıldız Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./Macaristan

• 2013 Yıldız Kadınlar Dünya Şampiyonu/Bulgaristan

• 2014 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu

• 2014 Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonu/İtalya

• 2015 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu

• 2015 Genç Kadınlar Dünya Şampiyonu/Tayvan

• 2015 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Macaristan

• 2016 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu

• 2016 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Ordu-Türkiye

• 2017 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu

• 2017 Azerbaycan İpekyolu Boks Turnuvası Şampiyonu

• 2017 Polonya Felix Stamm Boks Turnuvası Şampiyonu

• 2017 Büyük Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./İtalya

• 2018 Ümitler Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası Şampiyonu

• 2018 Sırbistan Belgrade Boks Turnuvası Şampiyonu

• 2018 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu

• 2019 Ümit Kadınlar Türkiye Şampiyonu/ Samsun

• 2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu/ İstanbul

• 2019 Ümit Kadınlar Avrupa Şampiyonu/ VLADİKAVKAZ- RUSYA

• 2019/ 57. Belgrade Winner Boks Turnuvası Şampiyonu/ SIRBİSTAN

• 2019 50. Grand-Prix Usti Nad Labem Turnuvası Şampiyonu

• 2019 Balkan Boks Turnuvası Şampiyonu 69. kg Botevgrad/ Bulgaristan

• 2019 Büyük Kadınlar Avrupa 3. sü İspanya/ Madrid

• 2019 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonu Ulan -Ude/ RUSYA- 69 kg Dünya Şampiyonu

• 2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu (aynı yıl 2. kez)

• 2019 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu

• 2020 Macaristan Debrecen Boks Turnuvası Şampiyonu

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Busenaz Sürmeneli kimdir? Milli boksör Busenaz Sürmeneli kaç yaşında, boy kaç, nereli? - Haberler
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