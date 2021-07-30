Busenaz Sürmeneli kimdir? Milli boksör Busenaz Sürmeneli kaç yaşında, boy kaç, nereli?

Olimpiyat ekibimizin önemli isimlerinden Busenaz Sürmeneli başarılı performansıyla ilgi odağı oldu. Olimpiyatlarda gösterdiği performans ile dikkatleri çeken başarılı sporcu hakkında Milli sporcu Busenaz Sürmeneli kaç yaşında, boy kaç, nereli ve Busenaz Sürmeneli kimdir gibi konular merak edildi.