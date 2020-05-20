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Bursasporlu taraftar Batalla'yı çizdi, Arjantinli yıldız hayran kaldı

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Bursaspor'a gönül veren bir taraftar, Arjantinli efsane Pablo Martin Batalla'ya sevgisini yaptığı çizim ile ölümsüzleştirdi.

Bursasporlu taraftar Batalla'yı çizdi, Arjantinli yıldız hayran kaldı
20.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:48

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Bursaspor'a gönül veren bir taraftar, Arjantinli efsane Pablo Martin Batalla'ya sevgisini yaptığı çizim ile ölümsüzleştirdi. Çizimi beğenen Batalla, taraftara teşekkür etti.

Bursaspor'daki kariyerinin ardından ülkesi Arjantin'e dönen, kulübün efsane isimlerinden Pablo Martin Batalla, kentte unutulmuyor. Yeşil beyazlı renklere gönül veren Mustafa Balcı, 36 yaşındaki yıldız orta sahanın resmini yaptı. Balcı, çizim aşamalarını adım adım paylaşırken, resmin son hali büyük beğeni topladı. Resmi beğenen Batalla da, Bursasporlu genç taraftarı çiziminden ötürü tebrik etti.

Adı artık Bursaspor ile özdeşleşen Arjantinli oyuncuya olan hayranlığını dile getiren Balcı, "29 yaşındayım, yıllardır Bursaspor için kilometrelerce yollar gidiyoruz. Hem bir oyuncu, hem de karakter olarak çok değerli bir insan. Süper Lig'deki şampiyonluğumuzda da çok büyük bir payı vardı. Ben de kendisine olan bu saygımı, yaptığım çizim ile ölümsüzleştirmek istedim" dedi.Batalla'nın da beğenisinin ardından çizim, çok sayıda kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: DHA

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