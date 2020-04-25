Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor Bir çalışanın geçen günlerde Bursaspor'un efsane oyuncusu Batalla'nın isminin bulunduğu tulumla koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması yapmasıyla gündeme gelen Kestel Belediyesi, yeşil-beyazlıların 2010 yılında şampiyon olan kadrosunu da unutmadı.

Bursa'da Kestel Belediyesi'ne bağlı ekipler, geçtiğimiz günlerde Bursaspor'un Arjantinli efsane oyuncusu Pablo Martin Batalla'nın isminin ve forma numarasının yazılı olduğu tulum ile dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirirken gündeme gelmişti. Kestel Belediyesi, bu kez yeşil-beyazlı ekibin 2010 yılındaki şampiyon kadrosunu tulumlara taşıdı.

Şampiyon takımda yer alan 11 oyuncunun ismini, tulumlarına işleyen ekipler, çalışmalara renk kattı. Kestel Belediyesi'nin projesi, Bursasporlu taraftarlar tarafından övgü ile karşılandı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, binlerce beğeni ve yorum aldı.

"ŞAMPİYON KADRO KORONAVİRÜSLE MÜCADELE EDECEK"

Kentte ve ilçede yaşayanlara moral vermek istediklerini belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Kısa bir süre önce, efsane futbolcumuz Batalla'nın ismini ve forma numarasını tuluma işlemiştik. Bu hareketin ardından çok olumlu tepkilerle karşılaştık. Şimdi ise 2010 yılında şampiyon olan Bursasporumuzun şampiyon kadrosunu tulumlara işledik. Şampiyon kadromuz, Kestelimizin sokaklarında koronavirüs ile mücadele edecek. Bu zorlu süreçte herkes için bir moral kaynağı olacağını düşündük. Bursaspor'a olan sevgimizi, yeşil beyaza olan aşkımızı hiç bir şey engelleyemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA