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Bursaspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursaspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı

Bursaspor Kulübü, Teknik Direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bursa spor Kulübü, Teknik Direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bursa spor Kulübü'nde yine teknik direktör ayrılığı yaşandı. Yeşil-beyazlı kulüp, bu sezonki 4. teknik direktörü Tamer Tuna ile de yollarını ayırdığını gece geç saatlerde kamuoyuna duyurdu. Bursa spor'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz Teknik Direktörü Tamer Tuna ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, önümüzdeki spor yaşantısında başarılar dileriz."

Bursaspor son olarak deplasmanda Boluspor'la 1-1 berabere kalmıştı. - BURSA

Bursaspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı

Bursaspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor

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