Bursaspor taraftarından Mehmetçik'e destek!

13.10.2019 17:40

Bursaspor ile Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Lig'in 3. haftasında Tofaş Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Pınar Karşıyaka 85-77 kazandı. Yeşil-beyazlı takımda Gabriel Olaseni'nin 20 sayı, 11 ribaundluk performansı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

"YÜRÜ BU YOL ŞEREF, ZAFER YOLUDUR"

Öte yandan Bursaspor taraftarı maç öncesinde tribünden 'Yürü, bu yol şeref, zafer yoludur' yazılı dev bir pankart açarak sınırda görev yapan Mehmetçiğe destek gönderdi. Maç boyunca da PKK terör örgütü aleyhine sloganlar atıldı.