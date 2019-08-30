Bursaspor Selçuk Şahin ve Özer Hurmacı ile anlaştı

30.08.2019 18:25

Transfer yasağı ortadan kalkan Bursaspor imza şov yaptı. Dün anlaşma sağlanılan Çağlar Şahin Akbaba, Musa Araz, Cüneyt Köz, Recep Aydın, Anıl Karaer, Onurcan Piri ve Aykut Akgün'ün yanı sıra geçen sezonu Boluspor'da geçiren Senegalli oyuncu Mamadou Diarra da sözleşme imzaladı.

"TRANSFER YAPMAMIZA ENGEL DURUMLAR ORTADAN KALDIRILDI"

Bursaspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bursaspor'un büyüklüğü değişmez ana fikriyle çıktığımız bu yolda,uzun uğraşlar sonucunda, gerekli tüm işlemleri tamamlayarak transfer yapmamıza engel durumlar ortadan kaldırılmıştır. Bu meşakkatli süreçte her daim yanımızda olan, değerli şehrimizin önde gelenlerine,camiamızın tüm paydaşlarına ve Bursaspor sevdalılarına sabrı ve anlayışı için minnettarız. Büyük Bursaspor camiası olarak 'Yeniden Zirveye' yürüyüşünde birlikte başaracağımıza dair kararlılığımız daim olacaktır" ifadelerine yer verildi.

SELÇUK ŞAHİN VE ÖZER HURMACI DA İŞLEM TAMAM

Bursaspor; Musa Araz, Aykut Akgün, Çağlar Şahin Akbaba, Recep Aydın, Mamadou Diarra, Cüneyt Köz ve Onurcan Piri ile sözleşme imzaladı. Yeşil beyazlı ekip deneyimli iki oyuncu Özer Hurmacı ve Selçuk Şahin ile de anlaşmaya vardı.