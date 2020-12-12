Bursaspor, Pablo Batalla'nın Beşiktaş'a attığı golün sevincini heykelleştirdi
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Bursaspor, Pablo Batalla'nın Beşiktaş'a attığı golün sevincini heykelleştirdi

12.12.2020 14:34 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:44

Bursaspor, 2009-2010 yılında elde edilen Süper Lig şampiyonluğunda büyük katkı sağlayan Arjantinli eski futbolcunun heykelini dikti. Heykelde Batalla'nın Beşiktaş'a attığı goldeki sevinci kullanıldı.

Bursaspor, yıldız futbolcusu Pablo Martin Batalla'yı unutmadı. 2009-2010 yılında elde edilen Süper Lig şampiyonluğunda büyük katkı sağlayan Arjantinli eski futbolcunun heykeli dikildi.

Bursaspor Kulübü'nde yönetim kurulu eski üyesi avukat Hakan Dinçtürk'ün projesini üstlendiği, sanatçı Rıdvan Sevim ve endüstriyel tasarımcı Oktay Türkoğlunun çalışmalarıyla yapımı tamamlanan Batalla'nın heykeli Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin ana girişine konuldu.

Heykelin açılış töreni Pablo Martin Batalla'nın Bursa'ya gelişinde yapılacak. Önümüzdeki hafta heykelin mermer kaidesi ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Bursaspor, Pablo Batalla'nın Beşiktaş'a attığı golün sevincini heykelleştirdi

BEŞİKTAŞ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Pablo Martin Batalla'nın Bursaspor'un şampiyon olduğu 2009-2010 sezonunda, Beşiktaş'a attığı goldeki sevincini yansıtan heykelinin yanında yer alan timsah figürü de taraftarları temsil ediyor. Batalla ve timsah birbirine bakar şekilde yapılan çalışmada, Arjantinli yıldız ile Bursaspor taraftarının birbirine olan bağı simgeleniyor.

Bursaspor, Pablo Batalla'nın Beşiktaş'a attığı golün sevincini heykelleştirdi
Pablo Martin Batalla

KURULUŞ YILINA GÖNDERME YAPILDI

Toplam 1963 parçadan oluşan Batalla heykeli, Bursaspor Kulübü'nün kuruluş yılını işaret ediyor.

Bursaspor, Pablo Batalla'nın Beşiktaş'a attığı golün sevincini heykelleştirdi
Bursaspor, Pablo Batalla'nın Beşiktaş'a attığı golün sevincini heykelleştirdi
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