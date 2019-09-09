Bursaspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo'dan iyi haber geldi

09.09.2019 12:01

Fenerbahçe'nin TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile oynadığı ve 2-1 yenildiği maçta Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gustavo'ya ilk 11'de şans vermişti. Luiz Gustavo, Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı. Deneyimli oyuncu maçta ayağına aldığı darbe nedeniyle oyundan alınmıştı. Sakatlık yaşadığı an korkutan oyuncu sahadan kendi imkanlarıyla çıkmıştı.

Yapılan kontroller sonrasında oyuncunun sakatlığının bulunmadığı ve 16 Eylül tarihinde Alanyaspor ile oynanacak maçta görev alabileceği öğrenildi.