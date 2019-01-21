Bursaspor ile 1-1 Berabere Kalan Fenerbahçe İkinci Yarıda Sadece 79 İsabetli Pas Yaptı
Bursaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak taraftarlarını üzen Fenerbahçe, karşılaşmanın ikinci yarısında sadece 79 isabetli pas yaptı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 18. haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Müthiş mücadeleye sahne olan maçta Fenerbahçe, Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin golünü 20. dakikada Roberto Soldado kaydederken, Bursaspor'un golü 89. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.
İKİNCİ YARIDA ŞAŞIRTAN PAS SAYISI
İlk yarıda müthiş bir eforla mücadele eden sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Bursaspor'un çift forvete dönmesiyle daha da geriye çekildi. Soldado'nun yerine giren Frey ilerde top tutamazken Fenerbahçe'nin ikinci yarıda yaptığı pas sayısı taraflı tarafsız herkesi şaşırttı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe'nin 79 isabetli pas yaptığı ortaya çıktı.
YORUMLAR (42)
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Medua değil medyaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sadece Valbuena pas yapmasını biliyor, diğerlerinin ayağında pranga var sanki, Ersun yenal bunu görmüyor mu ?Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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azize gibi hakem odası basmayınca maç satın almayınca yerınız ortaya cıktı ne varkı bu olayı bu kadar buyuttunuz duserlerse dussunler hak eden gelırCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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TAM YETMİŞ DOKUZ İSABETLİ P A S BAYAĞI BAŞARI !!!!, İŞDE BU MALUMU ORTADACevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bu takım havadan oynamayı kesinlikle bilmiyor ve ısrarla, havadan gelen toplara saçma sapan kafa vuruşlarıyla sağa, sola , dışarı atıyorlar, kimse bunu fark etmiyor mu, topu yere indirin demiyor mu, nasıl bir ruh halidir anlaşılır gibi değil.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır