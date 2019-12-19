: Bursaspor, İbrahim Üzülmez ile anlaştı

19.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:02

Bursaspor Kulübü'nün teknik direktör arayışları sonuçlandı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Bursaspor, takımın başına İbrahim Üzülmez'i getirdi.

KULÜP AÇIKLADI

Yeşil-beyazlı kulüp, teknik direktörlük için İbrahim Üzülmez ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüpten yapılan duyuruda, "Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaşmış bulunmaktayız. İmza töreni 20.12.2019 (yarın) Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

LİGDE KÖTÜ GİDİŞAT DEVAM EDİYOR

PTT 1.Lig ekiplerinden Bursaspor kötü gidişat sebebiyle teknik direktör Talçın Koşukavak ile yollarını ayırmıştı. Koşukavak'ın yerine İbrahim Üzülmez'i teknik direktörlük görevine getiren Bursaspor, ligde 24 puanla 6'ncı sırada yer alıyor.

Kaynak: DHA

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