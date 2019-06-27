Bursaspor, Frey'in alacaklarını ödedi! Puan silme ve transfer yasağı cezasından kurtuldu

Süper Lig ekibi Bursaspor, eski kalecisi Sebastian Frey'in geçmişe dönük 825 bin euroluk borcunu bugün ödediğini açıkladı.

İşte Bursaspor'un resmi sitesinden yapılan açıklama;

FIFA tarafından verilmiş olan kararın gereği yerine getirilmiş olup, kulübümüzün imkanlarıyla ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş'ın desteğiyle Sebastian Frey'e alacakları ödenmiştir.

Bu dosya ile ilgili olarak kulübümüzün puan silme ve transfer yasağı cezası alma durumu da ortadan kalmıştır.