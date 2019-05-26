Bursaspor'da Mesut Bakkal Dönemi Sona Erdi

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Bursaspor'da, son maçın ardından Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın sözleşmesi sona erdi. Deneyimli teknik adam da Bursaspor'dan ayrılacağını dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenmesine karşın küme düştü. Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör Mesut Bakkal, sözleşmesinin sona erdiğini ve takımdan ayrılacağını açıkladı.

"İNSANLAR HER ŞEYİN FARKINDA"

Bakkal, "Benim burada konuşmam camiayı yaralar. O da benim duruşuma yakışmaz. İnsanlar net her şeyin farkında. Camia olarak bazı şeyleri iyi irdelemek gerekiyor. Neden ve nasıl olduğunun cevaplarını iyi anlamak gerekiyor. Belki de nasibimiz başka yerdedir. Benim payım kadar özür diliyorum" dedi.

AYBABA'NIN YERİNE GÖREVE GELMİŞTİ

Mesut Bakkal, ligin 28'inci haftasında oynanan Trabzonspor maçıyla birlikte Samet Aybaba'nın yerine göreve gelmiş ve yeşil beyazlı yönetim ile 7 maçlığına sözleşme imzalamıştı.
Bursaspor'da Mesut Bakkal Dönemi Sona Erdi
Kaynak: DHA
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