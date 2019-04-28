Bursaspor-Akhisarspor Maçında Gol Sesi Çıkmadı

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadelede iki ekipte aradığı golü bulamayınca karşılaşma başladığı gibi golsüz berabere bitti.

Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 30'a yükseltirken 16. sırada ve düşme hattında kalırken, lig sonuncusu Akhisarspor da puanını 25 yaptı ancak son sıradan kurtulamadı.

Süper Ligin 31. haftasında Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına konuk olacak. Akhisarspor ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.