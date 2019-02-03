Bursa İcradan Satın Aldığı 163 Çuval Un, Yediemin Deposunda Yok Oldu

Bursa 16'ncı İcra Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılarak satılan 163 çuval unu alan Ramazan Ömeroğlu (48), teslim almaya gittiği yediemin deposunda unları bulamadı. Un çuvallarını görmeden, teslim aldığına dair evrak imzalayan Ramazan Ömeroğlu, 'İhale 11 bin 200 lira ile bende kaldı. Unları almak için yediemin deposuna gittim. Unların yok olduğunu öğrenince şaşkına döndüm. Hem paramdan, hem unlarımdan oldumö dedi. Ortaya çıkan 'icra skandalı' üzerine Ömeroğlu, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bursa 16'ncı İcra Müdürlüğü, bir borçtan dolayı haczedilen 163 çuval unu bir yediemine teslim etti. Unlar yediemin deposunda muhafaza altına alındı. Alacaklının zararının karşılanmasını istemesi üzerine İcra Müdürlüğü, satış ilamı şartlarına göre 2 Ekim 2018 tarihinde ihale açtı. İhaleye katılan Ramazan Ömeroğlu, 163 çuval unu 11 bin 200 lira bedelle satın aldı. İcra Müdürlüğüne ödemesini yaptıktan sonra 10 Ekim 2018 tarihinde İcra memuru E.N. (38) ile birlikte şüpheli yediemin F.E.?nin (44) işlettiği yediemin deposuna giderek unları teslim almak istedi. Unların depoda olmadığı ortaya çıktı. Yediemin F.E.?nin, unları başka yerden temin edeceğini belirtmesi üzerine icra memuru E.N., 'satıştan teslim zabıt varakası' düzenleyip taraflara imzalattı. Ancak aradan 3 ay geçmesine karşın unlar teslim edilmedi. Ortaya çıkan 'icra skandalı' üzerine Ramazan Ömeroğlu, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'UNLARIMI İSTİYORUM'

Yediemin deposunda unları göremeyince şaşırdığını söyleyen Ramazan Ömeroğlu, 'F.E. unları bir fırıncıya verdiğini, yeniden temin edeceği 163 çuval unu bana vereceğini söyledi. İcra memuru tutanak hazırladı. Ancak, üç ay oldu, unlarım teslim edilmedi. Buralarını denetleyenler yok mu Benim unlarımın başına gelen bir başkasının malının başına da gelebilir. Sorumlular hakkında şikayetçiyim, cezalandırılmalarını istiyorumö şeklinde konuştu.

UNLAR BOZULUR DİYE FIRINCI ARKADAŞINA TESLİM ETTİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sırasında ifadesi alınan yediemin depo sorumlusu F.E. bozulma ihtimalini göz önüne alarak 163 çuval unu fırıncı arkadaşına verdiğini, olay günü teslim almaya gelince durumu anlattığını söylediği öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianame ile un çuvalları olmadan teslim edildiğine dair evrak düzenleyen icra memuru E.N. hakkında 'görevini kötüye kullanmak' F.E. hakkında ise icra müdürlüğünden gelen malları deposunda muhafaza etmesi gerekirken, unları başkasına verdiğinden ve alacaklığa hala 163 çuvalı teslim etmediğinden dolayı 'görevi kötüye kullanmak ve sahtecilikö suçlarında Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Kaynak: DHA