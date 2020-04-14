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Pablo Martin Batalla, Bursaspor, Kestel, Bursa, Spor

Bursa'da belediye görevlisi, "Batalla" yazılı tulumuyla dezenfekte çalışmaları yaptı

Bursa'da Kestel Belediyesi, Bursaspor'un efsane ismi Pablo Martin Batalla'yı unutmadı. Bir görevlinin özel tulumuna "Batalla" yazdırarak dezenfekte çalışmalarını yapması büyük ilgi gördü.

14.04.2020 21:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 22:23
Bursa'da belediye görevlisi,

Bursa'nın Kestel ilçesinde, koronavirüs salgınına karşı dezenfekte çalışmaları yapan bir görevli, giydiği özel tulumun arkasına Bursaspor'un efsane oyuncularından biri olarak kabul edilen Arjantinli Pablo Martin Batalla'nın ismini yazdırdı. Batalla ile özdeşleşen "10" numaralı tulumla dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren görevlinin bu hareketi, yeşil beyazlı taraftarlar tarafından övgü ile karşılandı.

Bursa'da belediye görevlisi, 'Batalla' yazılı tulumuyla dezenfekte çalışmaları yaptı

"ÖZLEDİNİZ DEĞİL Mİ ÇOCUKLAR"

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da o fotoğrafı sosyal medya üzerinden, "Özlediniz değil mi çocuklar? Dezenfekte edildiler, tertemiz oldular. Siz parkalara dönünceye kadar salıncaklar ve kaydıraklar bize emanet" ifadeleriyle paylaştı.

Kaynak: DHA

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