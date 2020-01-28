: Burnley, Vedat Muriqi için 28 milyon euro teklif etti ancak Fenerbahçe kabul etmedi

28.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 28.01.2020 10:48

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'in talipleri her geçen gün artıyor. 25 yaşındaki futbolcuyu Avrupa'da birçok kulüp yakından takip ediyor. Premier Lig'in önemli kulüplerinden Tottenham kısa bir süre önce sarı-lacivertli yönetimle temasa geçerek Muriqi'i transfer etmek istediğini bildirmişti.

28 MİLYON EURO AZ BULUNDU

Ancak en somut adım İngiltere'nin Burnley takımından geldi. Premier Lig'de şu anda 13. sırada bulunan Burnley, Kosovalı futbolcu için 28 Milyon euroluk bir bonservis bedeli önerse de bu teklif sarı-lacivertliler tarafından az bulundu.

İKİ SEBEPLE GERİ ÇEVRİLDİ

Bu cazip önerinin kabul edilmemesinin biri sportif diğeri idari olmak üzere iki önemli sebebi var. İlki takımın şampiyonluk yarışında Vedat Muriqi'e ihtiyacı var. Dolayısıyla golcü oyuncunun ayrılması demek şampiyonluk ümitlerinin tamamen bitmesi anlamına geliyor.

BORÇLARI KAPATACAK

Sarı-lacivertlilerde öncelikli hedef şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Kulübün mali açıdan bu gelirlere çok fazla ihtiyacı var. Bunlar gerçekleştikten sonra Vedat'ın satışı söz konusu olabilecek.

EN DOĞRU ZAMANDA VEDA

Ayrıca yönetim Vedat'ı doğru ve en değerli olduğu zamanda satmayı planlıyor. Bu zaman da henüz gelmiş değil. Kosovalı oyuncunun 28 Milyon euronun da üzerine çıkacak bir potansiyele sahip olduğu fikri hakim. Dolayısıyla futbolcudan gelecek para kulübün geleceği için de önemli olacak.

ÇIKIŞ YOLU

Özellikle yönetim mali açıdan hala tam anlamıyla çıkış yolunu bulamadı. Şampiyonlar Ligi geliri ve Vedat'ın 28'in de üzerinde olası satışı ile borçların önemli bir kısmının kapatılması ve kulübün biraz olsun mali açıdan düzlüğe çıkması hedefleniyor.

(Milliyet)

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