Burak Yılmaz ve Cenk Tosun gol anını anlattı: Topa dokunsam beni öldürürlerdi

12.10.2019 16:02

A Milli Takım'ın 90. dakikada Cenk Tosun ile bulduğu ve galibiyeti getiren gol büyük bir sevinçyaşatmıştı. Arnavut oyuncu Ismajli ile kaleci Strakosha arasında yaşanan anlaşmazlık sonrasındaEverton forması giyen Cenk Tosun golü atmış ve çok kritik bir 3 puan kazandırmıştı.

Gol esnasında Cenk'in yaptığı kafa vuruşunda top kaleye doğru giderken, Burak Yılmaz da topun kaleye girdiği ana kadar topu takip edip bu tarihi gole eşlik etti. Burak'ın dokunması halinde ofsayt olacak pozisyonda yaşananları aktardılar.

Habertürk'ün haberine göre; Cenk Tosun ve Burak Yılmaz da o anları anlattı. Cenk Tosun vurduktan sonra topun kaleye gittiği anla ilgili, "Çok yavaş gitti. Biraz korktum. Seke seke, tıngıl tıngıl kaleye yuvarlandı ama çok uzun bir süre gibi geldi" dedi.

"ÖDÜM PATLADI BİRİ GELİYOR DİYE"

Bize zaferi getiren ve gruptaki avantajımızı elimizde tutmamızı sağlayan golün bir diğer kahramanı Burak Yılmaz da sorumuza ilk olarak o anki şaşkınlığını çok güzel anlatan bir şekilde "Abiiii" diyerek karşılık verirken, "Top kaleye yavaş yavaş gittiği için kimse gelip müdahale etmesin diye çizgiye kadar topu bırakmadım. Ödüm patladı biri geliyor diye!" ifadelerini kullandı.

"TOPA DOKUNSAM BENİ ÖLDÜRÜRLERDİ"

Burak herkesin topa dokunup dokunmamasıyla ilgili yaşadığı panikle ilgili de "Orada topa değsem beni öldürürlerdi" diyerek espirili bir yanıt verdi.