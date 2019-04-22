Burak Yılmaz, Son 11 Maçta 9. Golünü Kaydetti

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü kaydeden Burak Yılmaz son 11 maçındaki 9. golünü kaydetti.

Burak'ın 28 metreden Tolgahan'ı avladığı frikikte top, 90 kilometre hızla gitti. Öte yandan Burak Yılmaz'ın Süper Lig'de 34 farklı takım arasında en çok gol attığı takımın 14 golle Sivas olması ise dikkat çekti.