Burak Yılmaz, Son 11 Maçta 9. Golünü Kaydetti

87. dakikada attığı harika frikik golüyle Beşiktaş'a hayat veren Burak Yılmaz, 9. golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü kaydeden Burak Yılmaz son 11 maçındaki 9. golünü kaydetti.

Burak'ın 28 metreden Tolgahan'ı avladığı frikikte top, 90 kilometre hızla gitti. Öte yandan Burak Yılmaz'ın Süper Lig'de 34 farklı takım arasında en çok gol attığı takımın 14 golle Sivas olması ise dikkat çekti.

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YORUMLAR (2)

  • SAHİN:
    He heee fatih.adam olan adam yorum yapar besiktas haberlerini okuduguns gore hayranlarimizdan bizi izlemeye devam edin :)
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