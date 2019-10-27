Avcı, Burak Yılmaz'ın talebini geri çevirdi: Seni riske atamam

27.10.2019 11:17

Beşiktaş'ın sakatlığı bulunan isimlerinden Burak Yılmaz, Galatasaray derbisinde oynamak için fedakarlık yapmaya hazır durumda. 33 yaşındaki golcü futbolcu bugünkü karşılaşma öncesi, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme yaparak "Bu maç çok kritik. Oynamak, takımıma yardımcı olmak istiyorum" dedi.

"SENİ RİSKE ATAMAM"

Ancak tecrübeli hocanın yanıtı olumsuz oldu. Avcı, talebesine, "Neler hissettiğini, nasıl bir ruh halinde olduğunu çok iyi biliyorum ama bu maçta oynarsan sakatlığın nüksedebilir ve sahalara dönüşün 4-5 hafta uzar. Bu durum bize daha fazla zarar verir. Senin oynamanı çok isterim ama riske atamam" karşılığını verdi.