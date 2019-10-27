Avcı, Burak Yılmaz'ın talebini geri çevirdi: Seni riske atamam

Sakatlığı tam olarak geçmeyen Burak Yılmaz, derbide sahada olmak için Abdullah Avcı'dan izin istedi. Deneyimli hoca ise "Bu maçta oynarsan sakatlığın nüksedebilir ve sahalara dönüşün 4-5 hafta uzar. Seni riske atamam." dedi.

27.10.2019 11:17
Avcı, Burak Yılmaz'ın talebini geri çevirdi: Seni riske atamam

Beşiktaş'ın sakatlığı bulunan isimlerinden Burak Yılmaz, Galatasaray derbisinde oynamak için fedakarlık yapmaya hazır durumda. 33 yaşındaki golcü futbolcu bugünkü karşılaşma öncesi, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme yaparak "Bu maç çok kritik. Oynamak, takımıma yardımcı olmak istiyorum" dedi.

"SENİ RİSKE ATAMAM"

Ancak tecrübeli hocanın yanıtı olumsuz oldu. Avcı, talebesine, "Neler hissettiğini, nasıl bir ruh halinde olduğunu çok iyi biliyorum ama bu maçta oynarsan sakatlığın nüksedebilir ve sahalara dönüşün 4-5 hafta uzar. Bu durum bize daha fazla zarar verir. Senin oynamanı çok isterim ama riske atamam" karşılığını verdi.

Kaynak: Hürriyet


VİDEO: Avcı, Burak Yılmaz'ın talebini geri çevirdi: Seni riske atamam
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YORUMLAR (1)

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    Aslında sen burak i bütün sezon riske atma evine yolla dinlensin seneye emekli olsun
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