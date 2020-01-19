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Burak Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyonda hakemin devam kararı, siyah-beyazlıların tepkisini çekti

Süper Lig 18. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya gelirken, maçın 22. dakikasında Burak Yılmaz ceza sahasında Appindangoye'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Ali Şansalan'ın devam kararına taraftarlar ve Beşiktaşlı futbolcular tepki gösterdi.

19.01.2020 20:05 | Son Güncelleme: 19.01.2020 20:05
Burak Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyonda hakemin devam kararı, siyah-beyazlıların tepkisini çekti

'ın Süper Lig'in 18. haftasında evinde Sivsspor ile oynadığı karşılaşmanın 23. dakikasında tartışmalı bir an yaşandı.

Bu dakikada Beşiktaş'ta savunma arkasına sızan Burak, Appindangoye'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı bekledi. Ama hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi.

HAKEM DEVAM ETTİRDİ

pozisyonun ardından itirazlarını sürdürdü ve uzun süre penaltı verilmesini istedi.

Topun dışarı çıkmasının ardından pozisyon VAR odasında incelendi ve Şansalan, oyunu devam ettirdi.

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