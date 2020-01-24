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Burak Yılmaz'ın sözleşmesinin detayları ortaya çıktı

Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz'ın siyah-beyazlılarla imzaladığı sözleşmenin detayları ortaya çıktı. 2 yıl için toplamda 5 milyon euro kazanacak olan Burak Yılmaz'ın sözleşme detayları, Ahmet Nur Çebi ve yönetimini şaşırttı.

24.01.2020 11:13 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:16
Burak Yılmaz'ın sözleşmesinin detayları ortaya çıktı

Geçmiş tabloları inceleyen yönetimini en çok şaşırtan hamlelerden biri, yakın zamanda yapıldı.

Buna göre 'ın sözleşmesinin 'ın istifa açıklamasından 2 gün sonra 2 yıl uzatıldığı ve milli golcünün Beşiktaş'tan 2 sezon için 5 milyon euro daha alacağı belirtildi.

33 MİLYON TL'LİK YÜKÜMLÜLÜK

35 yaşındaki Burak'ın artı 1 yıl olan sözleşme şartları 5 milyon TL karşılığında fesih edilebilecekken, 2 yıl daha uzatılıp 33 milyon TL'lik yükümlülüğün altına girilmesi yönetimi şok etti.

(Fanatik)


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: Burak Yılmaz'ın sözleşmesinin detayları ortaya çıktı
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