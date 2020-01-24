Burak Yılmaz'ın sözleşmesinin detayları ortaya çıktı
Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz'ın siyah-beyazlılarla imzaladığı sözleşmenin detayları ortaya çıktı. 2 yıl için toplamda 5 milyon euro kazanacak olan Burak Yılmaz'ın sözleşme detayları, Ahmet Nur Çebi ve yönetimini şaşırttı.
Geçmiş tabloları inceleyen Beşiktaş yönetimini en çok şaşırtan hamlelerden biri, yakın zamanda yapıldı.
Buna göre Burak Yılmaz'ın sözleşmesinin Fikret Orman'ın istifa açıklamasından 2 gün sonra 2 yıl uzatıldığı ve milli golcünün Beşiktaş'tan 2 sezon için 5 milyon euro daha alacağı belirtildi.
33 MİLYON TL'LİK YÜKÜMLÜLÜK
35 yaşındaki Burak'ın artı 1 yıl olan sözleşme şartları 5 milyon TL karşılığında fesih edilebilecekken, 2 yıl daha uzatılıp 33 milyon TL'lik yükümlülüğün altına girilmesi yönetimi şok etti.
(Fanatik)