Burak Yılmaz'ın kalmak için şartı yeni sözleşme

Serie A'nın yeni ekibi Lecce, Burak Yılmaz'a sezon başına 2,5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme, Beşiktaş'a da 1,5 milyon euro bonservis bedeli önermiş ancak siyah-beyazlılardan olumsuz yanıt almıştı. Lecce adına Burak'la ilgili son çıkış teknik direktör Fabio Liverani'den geldi.

Liverani, "Ligde kalmak bizim için şampiyonluk kadar değerli. Bu yüzden transfer edeceğimiz golcü, kulüp adına önemlidir. Böyle bir golcüyü almak için her fedakârlığı yapıyoruz. Taraftarın hayalini tutuşturan Burak Yılmaz'dır. Hâlâ vazgeçmiş değiliz" dedi.

ARTI 2 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

Beşiktaş cephesinin tutumunda ise değişiklik yok. Burak Yılmaz'ı, başarılı performansı ve gitmesi halinde alınacak yeni transferin kulübe mali külfet getirecek olması nedeniyle satmayı düşünmeyen siyah-beyazlılar, oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor.

34 yaşındaki forvet bu konudaki sessizliğini sürdürürken Beşiktaş'la yoluna devam etmek için gelecek sezon sona erecek olan sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatılmasını istediği gelen haberler arasında.