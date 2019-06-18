Burak Yılmaz için flaş iddia: Lecce değil Fenerbahçe

Habertürk Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul'un geçtiği bilgilere göre; Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılırsa Fenerbahçe'ye gelebileceği yönünde...

İşte Ahmet Selim Kul'un Burak Yılmaz ve Fenerbahçe transfer iddiaları ile ilgili için geçtiği o bilgiler;

"BURAK YILMAZ, BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIRSA FENERBAHÇE'YE GİDER"

"Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan ayrılırsa Lecce'ye falan değil Fenerbahçe'ye gider. Burak'ın Beşiktaş'tan ayrılması için ise Beşiktaş'ı tatmin edecek bir teklif olması gerekiyor ve tabii yerine koyabilecekleri iyi bir forvet. 'Örnek veriyorum' kiralık Cenk Tosun gibi..."

"BURAK DEMEK 20 GOL DEMEK"

"Fenerbahçe son iki sezonda Janssen'e toplam 7 milyon euro ve Slimani'ye toplam 6,5 milyon euro harcadı. Bu rakamlar 1 yıllık maliyetler. Forvet piyasası bu... Burak demek garanti 20 gol demek. İlerde duyabileceğiniz bazı rakamları bu çerçevede değerlendirin" dedi.