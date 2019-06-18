Burak Yılmaz için flaş iddia: Lecce değil Fenerbahçe
Golcü arayışlarını son sürat devam eden Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Adı Lecce ile anılan Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın siyah beyazlı ekipten ayrılırsa Lecce yerine Fenerbahçe'ye geleceği belirtildi.
Habertürk Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul'un geçtiği bilgilere göre; Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılırsa Fenerbahçe'ye gelebileceği yönünde...
İşte Ahmet Selim Kul'un Burak Yılmaz ve Fenerbahçe transfer iddiaları ile ilgili için geçtiği o bilgiler;
"BURAK YILMAZ, BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIRSA FENERBAHÇE'YE GİDER"
"Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan ayrılırsa Lecce'ye falan değil Fenerbahçe'ye gider. Burak'ın Beşiktaş'tan ayrılması için ise Beşiktaş'ı tatmin edecek bir teklif olması gerekiyor ve tabii yerine koyabilecekleri iyi bir forvet. 'Örnek veriyorum' kiralık Cenk Tosun gibi..."
"BURAK DEMEK 20 GOL DEMEK"
"Fenerbahçe son iki sezonda Janssen'e toplam 7 milyon euro ve Slimani'ye toplam 6,5 milyon euro harcadı. Bu rakamlar 1 yıllık maliyetler. Forvet piyasası bu... Burak demek garanti 20 gol demek. İlerde duyabileceğiniz bazı rakamları bu çerçevede değerlendirin" dedi.
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nah gelir her takıma restini çekiyo beşiktaş ta bırakacağını söyleyip duruyo fener anca sikini alırCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sakın diyeyim. Yeminle Feneri bırakırım. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Burak Yılmaz ; Benim damarımı kesseniz sarı lacivert akar ben doğduğumdan beri fenerbahçeliyimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır