Burak Yılmaz için Abdullah Avcı ile çalışmak istemiyor iddiası

Gelecek sezon için kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş'ta golcü isim Burak Yılmaz'a Lecce'den sürpriz bir teklif gelmişti. İtalyan temsilcisi Burak Yılmaz'ın bonservisi için Beşiktaş'a 3,5 milyon euro, oyuncunun kendisine ise yıllık 2,5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunacağı belirtilmişti.

BURAK, AVCI İLE ÇALIŞMAK İSTEMİYOR İDDİASI

Sabah'ta yer alan iddiaya göre; Burak Yılmaz'ın ise Abdullah Avcı ile çalışmaktan ziyade izin verilmesi halinde İtalya'da forma giymeye daha sıcak baktığı iddia edildi. Beşiktaş yönetiminin bu transfere sıcak bakmamasına rağmen Burak'tan gelen istek sonrasında ne kadar verecekleri merak ediliyor.

BURAK'TAN BÜYÜK FEDAKARLIK

Beşiktaş'a devre arasında alınan Burak Yılmaz'ın geldiği günden bu yana büyük fedakârlık gösterdiği ve henüz ödeme almadığı belirtildi.