Burak Yılmaz için 8 milyon euroluk teklif iddiası
Transfer döneminde adı sık sık Lecce ile anılan Burak Yılmaz için sürpriz bir hamle geldi. Yıldız golcü için İtalyan temsilcisinin 8 milyon euroluk teklif yaptığı öğrenildi.
Beşiktaş'ta tecrübeli golcü Burak Yılmaz konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon bitimiyle birlikte 34 yaşındaki forveti transfer listesinin ilk sırasına alan İtalyan Serie A temsilcilerinden Lecce ilk resmi teklifini Siyah-Beyazlı kulübe iletti. İtalyan ekibi, prensip anlaşmasına vardıkları Burak için Beşiktaş'a 8 milyon euroluk bir teklifte bulundu.Maddi sıkıntı içerisinde olan Siyah-Beyazlılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli golcü oyuncu için gelen bu teklifi masaya yatırdı. Kısa bir süre içinde Lecce'ye yanıt verilmesi bekleniyor.
TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Akşam'da yer alan habere göre; Siyah-Beyazlılar, Burak Yılmaz'tan gelecek 8 milyon euro ile takıma gereken takviyeleri yapacak. Kadroya kaliteli bir golcünün daha eklenmesi bekleniyor. Bu yönünde çalışmalara hız verildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın da Burak Yılmaz'ın satılmasına onay verdiği de belirtildi.Sezon çalışmalarının başladığı 8 Temmuz'da stres kırığını önleme amaçlı ameliyat olan Burak, bireysel olarak sürdüğü tedavi programını tamamladı ve önceki gün takım çalışmalarına katıldı. Bu gelişme İtalyan ekibi tarafından sevinçle karşılandı.
FABIO LIVERANI ÇOK İSTİYOR...
Lecce teknik direktörü Fabio Liverani'den Burak Yılmaz ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Liverani "Burak Yılmaz istediğimiz, arzu ettiğimiz bir forvet tek amacımız onu almak. Listemizde farklı seçenekler de var ama tercihimiz Burak'tan yana. Kulübümüzün önemli bir bütçesini ona ayırdık (3 yıllık anlaşma 7,5 milyon euro net maaş). İyi bir takım oluşturmak istiyoruz. Savunmada ve hücumda iyi organize olmak istiyoruz, bunun için forvet hattımızda Burak Yılmaz'ı görmek bize gerçekten güç katacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
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HEmen gönder, hemen hemen hemen.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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gerçekten bu parayı veriyorlarsa özel jet kiralayıp gönderin budurCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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İtalyan devans çok fena. Burak ancak kol bastı oynar. Vatandaş doğru söylüyorCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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satın gitsin italyada devans top oynatmazCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Gitmesin o adam eğer geçen sene sezon başından gelseydi kesin şampiyon bizdik yarim sezon oynadı bjk iyi bir yere getirdi inşallah bu yıl dahada iyi olur gitmesinCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Burak yaşına rağmen en iyi Türk santrafor durumunda.son derece başarılı.ama 34 yaşındaki futbolcuya ekonomik sıkıntıların olduğu bu dönemde 8 m Euro veriyorlarsa hiç düşünmeden satacaksın.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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bjk ye para lazım 6 ya bile satarCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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satmazsanız adam değilsiniz, verin kurtulun çin malı purak danCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Eğer 8 mly Euro teklif varsa Beşiktaş Burağı göndermeli . O parayla iyi bir center forward bulunabilir . Ama 5 mly Euro aşağısına Burak gönderilmez .Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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BURAĞA BÖYLE BİR TEKLİF VARSA BEN BİR HEMŞEHRİSİ MEMLEKETLİSİ AYNI ZAMANDA KÖYLÜSÜ HEMDE UZAKTAN AKRABASI OLARAK HEMDE BİR FENERBAHÇE TARAFTARI OLARAK ;GİT BURAK DİYORUM , ÇÜNKÜ ALEM PARA ÜZERİNE KURULU PARAN VARSA HERŞEYİN OLUR TABİ GERÇEK DOST HARİÇ . BEN NE BAŞ TACI EDİLENLERİ GÖRDÜM AZICIK FORMDAN DÜŞÜNCE . EN SON MEHMET TOPAL. VE KENDİSİ ÇİNDEN NASIL GELDİ Tsspora NASIL GÖNDERİLDİ Tsspor dan ;BUNLARI İYİ DÜŞÜN BU BÜYÜK FIRSATDIRCevap Yaz 3 Yayından Kaldır