Burak Yılmaz'ı alamayan Lecce, Galatasaraylı isimle anlaştı!

Geçtiğimiz sezon Ocak ayında forvetsiz kalan Galatasaray, Marsilya'dan Kostas Mitroglou'nu kiralamış, sarı kırmızılı kulüp Diagne ve Kostas'la gol problemini çözmeyi planlamıştı.

NANTES İLE MASAYA OTURMUŞTU

Akşam'ın haberine göre şampiyon olarak bitirilen sezonda Galatasaray, ne Diagne'den ne de Mitroglou'dan beklenen verimi alamadı. İki futbolcuyu da takımdan göndermek için çalışmalara başlayan yönetim, Yunan futbolcunun menajerine talimat verirken, Panos Galariotis'in bazı İtalyan ve Fransız takımlarıyla görüşme halinde olduğu, hatta tecrübeli oyuncunun Nantes'le masaya oturduğu belirtilmişti.

MİTROGLOU LECCE'YE GİDİYOR

Aradan geçen 2 haftalık süreç içerisinde bazı kulüplerle dirsek teması halinde olan menajer Panos Galariotis'in Kostas Mitroglou'nu Lecce'ye götüreceği belli oldu. İtalyan kulübünün Mitroglou transferini 1-2 gün içinde açıklayacağı ifade edildi.

GEÇEN SEZON 9 MAÇTA OYNADI

Kostas Mitroglou, Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon 9 maça çıkmış sadece 1 gol atmıştı. Milli futbolcu sarı kırmızılı kulübe yıllık 2,6 milyon maaşa imza atmıştı.