Burak Yılmaz, Galatasaray ve Braga maçlarında yok

21.10.2019 09:17

Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi. Golcü futbolcunun sakatlığı nedeniyle Avrupa Ligi'ndeki Braga ve ligdeki Galatasaray maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi. Bu gelişme şok etkisi yaşatırken deneyimli futbolcunun Antalyaspor maçına yetiştirileceği öne sürüldü.

Golcü oyuncu Burak Yılmaz bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 4 resmi maçta 2 gol atıp, 1 asist yaptı.

GÜVEN YALÇIN'A UYARI

Burak'ın yokluğunda forvette Güven Yalçın ya da Umut Nayir forma giyecek. Avcı'nın kararı merak konusu. Bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Güven Yalçın'ın etkisiz performansı nedeniyle Avcı tarafından uyarıldığı öğrenildi.