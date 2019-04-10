Burak Yılmaz Dert Yandı: Ben İnsan Değil miyim?
Beşiktaş'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7-2 mağlup ettiği maçta attığı golün sevinci sırasında yaptığı hareket yüzünden taraftarla gerginlik yaşayan Burak Yılmaz hocasına dert yandı.
Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, Rize deplasmanında taraftarlarla arasında yaşanan gerginlikle ilgili hocasına "Ben sadece işimi yapıyorum diye hakaret ediyorlar. Ben hakaret mi ettim, küfür mü ettim? Sadece elimi kulağıma götürdüm. Ben insan değil miyim?" dediği belirtildi.
GOL SEVİNCİ OLAY OLMUŞTU
Burak Yılmaz'ın hareketi Çaykur Rizespor maçına damga vuran olaylar arasına girmişti. Yıldız oyuncu gol attıktan sonra ev sahibi ekibin taraftarları "Hırsız Burak" şeklinde bağırmıştı. Hakemin VAR ile temas kurması ve orta noktayı gösterip golü vermesinden sonra elini kulağına götürerek "Sizi duyamıyorum" şeklinde bir hareket yapan Burak Yılmaz büyük tepki görmüştü. Şenol Güneş de sarı kart gören golcü oyuncuyu sinirlenerek oyundan çıkarmıştı.
"HAKARET Mİ ETTİM, KÜFÜR MÜ ETTİM?"
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Burak Yılmaz'ın maçtan sonra hocasıyla yaptığı görüşmede "Ben sadece işimi yapıyorum diye hakaret ediyorlar. Ben hakaret mi ettim, küfür mü ettim? Sadece elimi kulağıma götürdüm. Ben insan değil miyim? Bu kadarcık tepki göstermeye de hakkım yok mu" diyerek sitemde bulunduğu öğrenildi.
BEŞİKTAŞ DİNLENMEDİ
Zorlu Rize deplasmanından 7-2'lik galibiyetle dönen Beşiktaş ayağının tozuyla idmana çıktı. Siyah-beyazlılar hafta sonu lider Başakşehir'le yapacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı idmanla başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde bir buçuk saat süren idmanda, Ç. Rizespor maçında forma giyen oyuncular düz koşu ve pas çalışması yaptı.
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Tatlıses in böyle bir şarkısı vardı sakın isyan etme burak allah büyükCevap Yaz Yayından Kaldır
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burağı severmiyim sevmem. ama yiğidi öldür hakkını yeme. sarı kartlık bir durum yoktu ortada. birileri burağı bu haftaki maçta istemiyor olabilirmi acaba? ronaldonun yaptığı hareketlere bi bakın derim siz golden sonra:)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Insan değilsin burak efendi, senin gibiler yüzünden futbolda ahlak kalmadı, istersen her maç 10 tane gol at ,hiç bir kıymeti yok, geldiğin günden beri bjk nin maçlarını izlemiyorum.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Galiba....!Benziyorsun ama insan olduguna dair bir ip ucu alamadik senden...!Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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İnsan değilsin, trilyonlar kazanan bir insansın, sorumluluklarından biri de maç sırasında abuk sabuk jest ve mimiklerle karşı takımla veya hakemle başını belaya sokmaman. . neyse gollere devam et :-)Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır