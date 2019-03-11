Burak Yılmaz, Attığı Golden Sonra Takımının Gol Yemesini Önledi

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, Konyaspor maçında attığı frikik golünden sonra rakip futbolcuların maça başladığını görerek sahaya koştu, takımının gol yemesine engel oldu.

Beşiktaş'ın yıldızı Burak Yılmaz, Konyaspor maçında attığı frikik golünün ardından yaptığı hareketle bir kez daha alkışlandı.

Tecrübeli futbolcu takım arkadaşlarıyla sevindiği esnada Konyasporlu futbolcuların maça başladığını görüp rakip yarı sahaya koştu ve takımının gol yemesine engel oldu.

Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla çıktığı 7 maçta 5 gol atarken 1 de asist yaptı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (16)

  • DANGER:
    Artık sizi takip etmiycem haber yapıyosanız yorumlara açmalısınız insanlar fikirlerini beyan etmeli ama tabi o yürek nerde
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • JONH TOSCHAK:
    ATIYORSA SAYGI DUYACAKSIN BİZE MAÇLARA LAMBORGİNİ GİDEN TOPÇU LAZIM DEĞİL TOROSLA GİTSİN
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • TNC:
    yalanınızı adamlar santra yaptıktan sonra hakem oyunu durduruyor o an itibari ile kural olarak bir bir ihlal yok hakem hatası var konya spor oyunu başlatıp hakem oyunu durdurduktan sonra rakip sahaya giriyor yani burak yılmazın bir halt ettiği yok
    Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.