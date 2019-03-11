Burak Yılmaz, Attığı Golden Sonra Takımının Gol Yemesini Önledi

Beşiktaş'ın yıldızı Burak Yılmaz, Konyaspor maçında attığı frikik golünün ardından yaptığı hareketle bir kez daha alkışlandı.

Tecrübeli futbolcu takım arkadaşlarıyla sevindiği esnada Konyasporlu futbolcuların maça başladığını görüp rakip yarı sahaya koştu ve takımının gol yemesine engel oldu.

Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla çıktığı 7 maçta 5 gol atarken 1 de asist yaptı.