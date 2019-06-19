Burak Yılmaz'a servet teklif ettiler! 3 yıl için 50 milyon TL

Transferde sıcak saatler yaşanıyor. Bir süre önce Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz ile İtalyan ekibi Lecce'nin yakından ilgilendiği ortaya çıkmış, hatta sportif direktör Mauro Meluso'nun bizzat İstanbul'a gelerek transferi masaya yatırdığı öğrenilmişti.

Buna göre Beşiktaş, Lecce'den gelen teklif üzerine İtalyanlar'dan 3.,5 milyon euro (Yaklaşık 23 milyon TL) bonservis talebinde bulundu.

50 MİLYON TL SÖZÜ

Serie A takımının Burak Yılmaz'a 3 yıllık sözleşme önereceği ve toplam 7,5 milyon euro (Yaklaşık 50 milyon TL) ödeme sözü vereceği öğrenildi.

Bu noktada Burak Yılmaz sessizliğini korumasına rağmen teklife sıcak bakıyor, ancak önce kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Uzun süredir takımdan ödeme almamasına rağmen bunu gündeme getirmeyen deneyimli futbolcunun kaderinin en geç hafta başına kadar belli olması bekleniyor.