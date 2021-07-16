Gedson Fernandes ve Kurzawa adım adım Galatasaray'a! Burak Elmas bizzat transferde son durumu paylaştı

Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'la kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas, takıma yeni katılacak isimlerle ilgili konuştu. PSG'nin yıldızı Kurzawa'yla görüşme halinde olduklarını belirten Elmas, Gedson Fernandes için ise, "Kısa sürede aramıza katılacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.