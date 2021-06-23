Burak Elmas, Fatih Terim'e hoş geldin hediyesi olarak Paulinho'yu getiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burak Elmas, Fatih Terim'e hoş geldin hediyesi olarak Paulinho'yu getiriyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Başkan Burak Elmas, göreve getirdiği Teknik Direktör Fatih Terim'e onun çok istediği Paulinho'yu hediye etmek istiyor. Bonservis bedeli ödenmeyecek olmaması sebebiyle Paulinho, Başkan Elmas'ın iştahını kabarttı. Çin'den ayrılan Brezilyalı yıldız futbolcuyla ilk temasların başladığı belirtildi.

Terim'i Florya'ya geri döndüren Burak Elmas ve ekibi transfer için kolları sıvadı. Detaylı toplantının, Terim'in imzası sonrası yapılması bekleniyor ama sarı-kırmızılıların ilk hedefinin kim olduğu konusunda iddia İspanya'dan geldi. Mundo Deportivo'nun haberine göre, Çin'den ayrılan ve halen boşta eski Barcelona'lı Paulinho kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Galatasaray'ın temaslara başladığı ve Brezilyalı orta saha oyuncusunun adresinin Türkiye olabileceği belirtildi. Bonservis bedeli ödenmeyecek 32 yaşındaki oyuncuyu Atletico Madrid ve Flamengo da istiyor.

Burak Elmas, Fatih Terim'e hoş geldin hediyesi olarak Paulinho'yu getiriyor

HER YERDE OYNAYABİLİYOR

6, 8 ve 10 numara oynayan Paulinho, uzun süredir Terim'in radarında. Başkan Elmas da yeni hocasına 'hoş geldin' hediyesi olarak Paulinho'yu vermeyi çok istiyor. Paulinho da Galatasaray'a karşı sıcak. 2019'da Barcelona'dan 42 milyon euroya ayrılan deneyimli orta saha kariyerinin son 4 yılını Barcelona ile Guangzhou arasında gidip gelerek geçirdi.

Burak Elmas, Fatih Terim'e hoş geldin hediyesi olarak Paulinho'yu getiriyor
Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu yeni sezonda takımda olmayacak
Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu yeni sezonda takımda olmayacak
Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'ya Galatasaray da kanca attı
Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'ya Galatasaray da kanca attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Akalın Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Metin Oktay Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Burak Elmas, Fatih Terim'e hoş geldin hediyesi olarak Paulinho'yu getiriyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.06.2021 11:55:08. #1.13#

title