Yeni görevine atanan Bülent Arınç'ın alacağı maaş belli oldu!

10 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, oluşturuldu. İlgili kararname, 15 Mayıs'ta yayımlandı ve kararnamede "Millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu oluşturulmuştur" ifadeleri yer aldı.

ÖDEMELERİ ERDOĞAN BELİRLEYECEK

Yine aynı kararnameye göre, kurulun üyeleri, çalışma esasları ve yapılacak ödemeler de Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Külliye'de kurulan 10. kurul. Bundan önceki 9 Politika Kurulu'na 76 üye atandı. Her birine yapılacak ödeme yine 1 numaralı kararname ile belirlenmiş durumda. Memur maaş katsayısı baz alınarak yapılan hesaplamaya göre Kurul üyelerinin her birine ayda yaklaşık 13 bin TL ödeniyor. Bu yılın bütçesinde, kurul üyeleri için ayrılan ödenek ise 12 milyon TL.

ARINÇ AÇIKLAMIŞTI

Kurulun şimdilik açıklanan tek üyesi eski Meclis Başkanı Bülent Arınç. 3 dönem kuralı nedeniyle AK Parti'den milletvekili adayı olamayan ve uzun süredir aktif siyaset dışında olan Arınç, geçtiğimiz günlerde Manisa'da düzenlenen bir programda Erdoğan'ın kendisini Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'na atadığını duyurmuştu. Arınç, bu görevle Külliye'ye dönmüş oldu.

HİKMET ÇETİN KABUL ETMEDİ

Habertürk'ten Çimen Çetin, Bülent Arınç dışında Hikmet Çetin, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz ve İsmail Kahraman'a da kurul üyelikleri için teklif götürüldüğünü bildirdi. Çiçek, Toptan, Şahin ve Kahraman'ın da kurul üyesi olmayı kabul ettiği belirtiliyor. 1997-1999 arasında TBMM Başkanlığı yapan CHP'nin eski genel başkanı Hikmet Çetin kendisine teklif geldiğini ve teşekkür ederek kabul etmediğini söyledi.