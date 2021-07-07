Bucasporlu Saruhan transferin gözdesi
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Bucasporlu Saruhan transferin gözdesi

Bucasporlu Saruhan transferin gözdesi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Bucaspor 1928'in oyuncularına talipler artıyor.

MİSLİ.com 2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Bucaspor 1928'in oyuncularına talipler artıyor. Daha önce 20 yaşındaki Oğuz Aydın'ı Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'a satan sarı-lacivertlilerde orta saha oyuncusu Saruhan Fındıkcı için de birçok takım transfer girişiminde bulundu. 24 yaşındaki oyuncu için Süper Lig takımlarının Buca'nın kapısını çaldığı bildirildi. 

Bucaspor'a 2015-2016 sezonunda transfer olan Saruhan, her geçen sezon performansını artırarak takımın vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Geçen sezon şampiyon kadroda yer alan Saruhan, 31 müsabakada görev aldı. Takımına 1 gollük katkı sağlayan 1997 doğumlu oyuncu, sezonu başarılı bir şekilde tamamladı. Saruhan'ın ismi Trabzonspor ve Sivasspor'la anılmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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