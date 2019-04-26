Bu Hafta Borsa Kaybettirdi, Altın ve Döviz Kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,15 değer kaybederken, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,10, dolar yüzde 2,32, euro yüzde 1,42 değer kazandı.

BORSA HAFTAYI DÜŞÜŞLE KAPATTI

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 96.537,15, en düşük 93.891,66 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,15 azalışla 94.783,14 puandan tamamladı.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,10 artışla 246 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,08 değer kazancıyla bin 641 lira oldu. Geçen hafta 389 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 401 liraya yükseldi.

DOLAR VE EURO DEĞER KAZANDI

Bu hafta ABD doları yüzde 2,32 değer kazanarak 5,94 liraya, euro da yüzde 1,42 artarak 6,63 liraya çıktı.

BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARI DEĞER KAYBETTİ

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,35 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,11 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,85 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Kaynak: AA