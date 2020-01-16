Haberler » Spor » BtcTurk Yeni Malatyaspor'da ilk teknik direktör adayı Ünal Karaman - Spor

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da ilk teknik direktör adayı Ünal Karaman

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından ilk teknik direktör adayı Ünal Karaman oldu.

16.01.2020 09:27 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:41
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da ilk teknik direktör adayı Ünal Karaman

Süper Lig'de bu sezon 13. teknik direktör ayrılığı 'da yaşandı. Sarı-siyahlı ekipte yönetim kararıyla teknik patron ile yollar ayrıldı. Karar sonrası konuşan Yalçın, "Başkan takımın gidişatından memnun olmadığını söyledi. Karara şaşırdık ama saygı duyuyoruz. Herkese hayırlı olsun" dedi.

Yeni Malatya, 24 puanla ligde 8.sırada yer alırken, teknik direktörlük koltuğu için ilk aday olarak gösteriliyor.

HAREKETE GEÇTİLER

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'dan ayrılan Ünal Karaman'ın vedası bordo mavili camiada deprem etkisi yaratmıştı. Yeni Malatyaspor'un temas kurmak için harekete geçtiği Ünal Karaman, eğer anlaşma sağlarsa kısa sürede yeni takımının başına geçecek.

(Sabah)


Haber Videosu

: BtcTurk Yeni Malatyaspor'da ilk teknik direktör adayı Ünal Karaman
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (8)

Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler