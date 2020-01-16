: BtcTurk Yeni Malatyaspor'da ilk teknik direktör adayı Ünal Karaman

16.01.2020 09:27 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:41

Süper Lig'de bu sezon 13. teknik direktör ayrılığı Yeni Malatyaspor'da yaşandı. Sarı-siyahlı ekipte yönetim kararıyla teknik patron Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Karar sonrası konuşan Yalçın, "Başkan takımın gidişatından memnun olmadığını söyledi. Karara şaşırdık ama saygı duyuyoruz. Herkese hayırlı olsun" dedi.

Yeni Malatya, 24 puanla ligde 8.sırada yer alırken, teknik direktörlük koltuğu için ilk aday Ünal Karaman olarak gösteriliyor.

HAREKETE GEÇTİLER

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'dan ayrılan Ünal Karaman'ın vedası bordo mavili camiada deprem etkisi yaratmıştı. Yeni Malatyaspor'un temas kurmak için harekete geçtiği Ünal Karaman, eğer anlaşma sağlarsa kısa sürede yeni takımının başına geçecek.

(Sabah)

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