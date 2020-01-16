BtcTurk Yeni Malatyaspor'da ilk teknik direktör adayı Ünal Karaman
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından ilk teknik direktör adayı Ünal Karaman oldu.
Süper Lig'de bu sezon 13. teknik direktör ayrılığı Yeni Malatyaspor'da yaşandı. Sarı-siyahlı ekipte yönetim kararıyla teknik patron Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Karar sonrası konuşan Yalçın, "Başkan takımın gidişatından memnun olmadığını söyledi. Karara şaşırdık ama saygı duyuyoruz. Herkese hayırlı olsun" dedi.
Yeni Malatya, 24 puanla ligde 8.sırada yer alırken, teknik direktörlük koltuğu için ilk aday Ünal Karaman olarak gösteriliyor.
HAREKETE GEÇTİLER
Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'dan ayrılan Ünal Karaman'ın vedası bordo mavili camiada deprem etkisi yaratmıştı. Yeni Malatyaspor'un temas kurmak için harekete geçtiği Ünal Karaman, eğer anlaşma sağlarsa kısa sürede yeni takımının başına geçecek.
(Sabah)
Haber Videosu: BtcTurk Yeni Malatyaspor'da ilk teknik direktör adayı Ünal Karaman
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Ünal Karaman adamdır. malatya yı uçurur.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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bence biraz dinlen ünal hocaCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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yakışır MALATYA MA ÜNAL HOCACevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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HADi hayırlısı Ünal Malatya’ya Malatya Ünal’a YAKİSİRCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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YAKIŞIR ASLINDA BİR FENERBAHÇELİ OLARAK ÜNAL KARAMAN GİBİ BİRİSİNİ FENERİN BAŞINA İSTERİMCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Ünal Karaman adamdır. Malatyaspor''a da yakışır.Cevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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ben bir beşiktaşlı olarak söyluyorum bu adam her yerde başarılı olur adam gibi adamCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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yapma hocammm ankaragücüne gel be kurtar biziCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır