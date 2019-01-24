Brezilyalı Yıldız Pato, Galatasaray'ın Yıllık 7 Milyon Euroluk Teklifini Reddetti

Forvet transferi için çalışmalarını devam eden Galatasaray'da gündem Pato, Alan Carvalho ve Benjamin Tetteh idi.

Pato transferiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Abdürrahim Albayrak transfer görüşmeleri için Dubai'ye giderken, Alan Carvalho ile birlikte transferini istediği Pato konusunda ortaya çıkan rakamlar baş döndürdü.

PATO 7 MİLYON EUROYU REDDETTİ

Çin ekibinde 10 milyon Euro kazanan Pato için Galatasaray'ın bonuslarla ve imza parasıyla yıllık 7 milyon euroyu bulan bir teklif sunduğu ancak Brezilyalı golcünün buna rağmen, gelmek istemediği iddia edildi.

Abdurrahim Albayrak'ın durumla ilgili Fatih Terim'i de bilgilendirdiği ve ''Daha ne kadar para verebiliriz? 7 milyon euroya kadar çıktık hocam. Daha fazlasını veremeyiz'' ve ifadelerini kullandığı belirtildi.

(Fotospor)