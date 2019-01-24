Brezilyalı Yıldız Pato, Galatasaray'ın Yıllık 7 Milyon Euroluk Teklifini Reddetti
Galatasaray'ın istediği Brezilyalı futbolcu Pato'nun yıllık 7 milyon euroluk teklifi kabul etmediği ortaya çıktı.
Forvet transferi için çalışmalarını devam eden Galatasaray'da gündem Pato, Alan Carvalho ve Benjamin Tetteh idi.
Pato transferiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Abdürrahim Albayrak transfer görüşmeleri için Dubai'ye giderken, Alan Carvalho ile birlikte transferini istediği Pato konusunda ortaya çıkan rakamlar baş döndürdü.
PATO 7 MİLYON EUROYU REDDETTİ
Çin ekibinde 10 milyon Euro kazanan Pato için Galatasaray'ın bonuslarla ve imza parasıyla yıllık 7 milyon euroyu bulan bir teklif sunduğu ancak Brezilyalı golcünün buna rağmen, gelmek istemediği iddia edildi.
Abdurrahim Albayrak'ın durumla ilgili Fatih Terim'i de bilgilendirdiği ve ''Daha ne kadar para verebiliriz? 7 milyon euroya kadar çıktık hocam. Daha fazlasını veremeyiz'' ve ifadelerini kullandığı belirtildi.
(Fotospor)
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Onuda veremiyordunuzki. Anlaşıp ödeme yapamadığınız için borç belli delikanlı. Fazia gelırum diy rizeluCevap Yaz Yayından Kaldır
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İnşal lah yalan haberdir; yalan değilse de inşal lah gerçekten teklifi reddetmiştir. 7 Milyon € maaş nedir çıldırdınız mı siz Pato kim 7m € kim? Münih, Manu, Madrid skalasında maaş verecekseniz bu maaşa uygun standartta oyuncu alın saçmalamayın.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ŞİMDİ GS YÖNETİMİ AĞLIYOR . EVET DOĞRU PATO VE ALAN DENİLEN FUTBOLCULAR DÜNYALARI İSTİYORLAR VE BİRDE MENEJERLERİDA DÜNYALARI İSTİYOR . SEZON BAŞI VERSEYDİNİZ GOMİSE 5-6 MİLYON EURO MAAŞ ADAM GİTMEZ SİZDE RAHAT EDERDİNİZ TARAFTARDA . AMA İLERİYİ DÜŞÜNME GİBİ BİR BECERİNİZ YOK YÖNETİM OLARAK .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Cim cimeler rezil oluyoooooooooor hoohohohohohoooo:)))Cevap Yaz 3 3 Yayından KaldırTTK: sen konuşma hamsi beyinli2 4 Yayından Kaldır