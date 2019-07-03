Brezilyalı hakem Fernanda Colombo'ya ahlaksız teklif!

Ekvador Liginde Costa ile Sierra takımları arasındaki maçı yöneten Hakem Fernanda Colombo, yaptığı kımrızı kart şakasıyla ses getirmişti. 30 yaşındaki Colombo'ya, Brezilya'da eğitimli ve zengin erkeklere hizmet veren bir internet sitesinden vücudunu iki bin dolara satmasını teklif eden bir mail geldi.

GELEN MAİLİ PAYLAŞTI

Bu maili sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Colombo'nun teklifi kabul etmesi halinde yaşları 30 ile 40 arasında değişen kişilerle yemek yiyeceği daha sonra yakınlaşacağı ve iki bin dolar kazanacağı garantisi veriliyor.

"LÜTFEN SAYGI DUYUN"

Aldığı ahlaksız teklif sonrası kendisini çöp gibi hissettiğini söyleyen Fernanda, "Cinsel teklif barındıran bu E-maili bugün aldım. Tüm dünyaya şunu söylemek istiyorum. Her zaman futbol ve gazetecilik gibi sevdiğim meslekleri yapmak istiyorum. Lütfen saygı duyun." dedi.