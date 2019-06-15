Brezilya, COPA America'ya galibiyetle başladı

2019 Copa America'nın açılış maçında A Grubu'nda yer alan Brezilya ve Bolivya karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Sambacılar, ikinci yarıya hızlı başladı. Hakem Nestor Pitana'nın VAR incelemesi sonucu penaltı noktasını göstermesiyle 50'nci dakikada topun başına geçen Philippe Coutinho, Brezilya'yı 1-0 öne geçirdi.

İLK GALİBİYET GELDİ

53'üncü dakikada Coutinho, bu kez kafa golüyle fileleri sarsarak, farkı 2'ye çıkardı. 85'inci dakikada Everton Soares'in ceza sahası dışından çektiği şut ağlarla buluştu: 3-0. Mücadele bu skorla sona erdi. Brezilya, bu sonuçla turnuvadaki ve gruptaki ilk galibiyetini almış oldu.

Kaynak: DHA